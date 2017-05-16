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Происшествия
Педофил напал на семилетнюю девочку в Петербурге 

Педофил напал на семилетнюю девочку в Петербурге 

9:00  16 Мая 2017
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Педофил напал на семилетнюю девочку в парадной в Петербурге 

Санкт-Петербург, 16 мая. Педофил развратил семилетнюю девочку, напав на нее в подъезде в Петербурге. По словам отца пострадавшей, все произошло средь бела дня.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах Северной столицы, в ночь на вторник в полицию обратился петербуржец. По его словам, 13 мая около пяти часов вечера в парадной одного из домов по Старо-Петергофскому проспекту неизвестный преступник совершил развратные действия в отношении его дочери, 2010 года рождения.

В настоящее время оперативники разыскивают педофила. К делу подключились следователи регионального управления Следственного комитета РФ.

#дети #петербург #педофил
Олеся Волкова
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