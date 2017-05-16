Огнетушитель взорвался в руках мужчины в Петербурге
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Санкт-Петербург, 16 мая. Огнетушитель взорвался у мужчины в руках на фирме «Пожтехсервис». Об этом сообщает УМВД России по Фрунзенскому району.
Как стало известно ФАН, в прошедший понедельник в полдень из НИИ Скорой помощи поступило сообщение о том, что в 15 мая в 10.50 со взрывной травмой, открытым переломом левого предплечья, в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 1976 года рождения, который является техником в ООО «Пожтехсервис».
Оказалось, что во время заправки у мужчины в руках взорвался огнетушитель.
Выясняются другие подробности произошедшего.
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