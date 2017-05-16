МИД РФ: Россияне рискуют, посещая Грузию

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Министерство иностранных дел России напомнило гражданам о том, что они рискуют, посещая Грузию. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте ведомства после того как в этой стране внесли в черный список бывшего московского градоначальника Юрия Лужкова.

«Обратили внимание на заявление грузинских властей о внесении бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в список «нежелательных лиц» из-за его предыдущих посещений Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Как видим, официальный Тбилиси продолжает систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Россией. Рационально объяснить такое поведение трудно – ведь российско-грузинская нормализация приносит осязаемые выгоды экономике и гражданам Грузии», — отмечается в сообщении МИД РФ.

Ограниченные возможности

Россиян предупреждают о том, что внешнеполитическое ведомство нашей страны обладает «весьма ограниченными возможностями по защите сограждан от произвола» из-за разорванных дипломатических отношений с Грузией.

В МИД РФ отметили, что против Лужкова Тбилиси не решились применить санкции «Закона об оккупированных территориях» и объявили «вердикт» уже после того, как он покинул страну. И напомнили о случаях, когда граждан России по этой причине штрафовали и сажали в тюрьму.

«В последние годы бывали, к сожалению, и другие случаи — российские граждане в аналогичной ситуации неоднократно подвергались штрафам и даже тюремному заключению. Вышеуказаный закон предусматривает в качестве наказания штраф до 3 тысяч долларов США или тюремное заключение сроком до 4 лет», — подчеркнули в ведомстве.

В 2000 году Россия, посчитав необходимым защитить свои границы от боевиков, базирующихся в Панкисском ущелье, ввела визовый режим с Грузией. В 2008 году после того, как Абхазия и Южная Осетия объявили о выходе из состава Грузии, а Россия признала их независимость, между Москвой и Тбилиси были разорваны дипломатические отношений.

Закон «Об оккупированных территориях» был принят в Грузии в 2008 году. Он ограничивает экономическую и иную деятельность иностранцев в Абхазии и Южной Осетии, а также запрещает их посещение без разрешения официального Тбилиси.

В феврале 2009 года президент Грузии Михаил Саакашвили в одностороннем порядке отменил визовый режим для граждан России. После смены власти в Грузии и ухода с поста президента Михаила Саакашвили между Москвой и Тбилиси начался медленный процесс восстановления контактов.

При этом, отмечают эксперты, в восстановлении добрососедских отношений заинтересованы обе стороны. Правда вопрос восстановления дипломатических отношений между двумя странами пока не обсуждается. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зараб Абашидзе, отметил, что этот вопрос встанет на повестку дня, только если будут предприниматься серьезные совместные шаги в плане мирного восстановления территориальной целостности Грузии.

Случай Лужкова

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков вместе друзьями и женой приезжал в Грузию на майские праздники. Он посетил монастырь, чтобы послушать службу на арамейском языке, а также побывал в патриархии. А 11 мая, заместитель главы МВД Грузии Шалва Хущишвили выступил с заявлением о том, что Лужков будет внесен в черный список и больше не сможет въехать на территорию страны, поскольку неоднократно посещал Абхазию и Южную Осетию.

Страна, где хорошо отдыхать

Несмотря на все дипломатические препоны, Грузия становится для россиян одним из излюбленных мест отдыха. В 2016 году ее посетили более миллиона граждан нашей страны. И это на 12% больше, чем в 2015 году.

«Я была в Грузии. Просто сказка — еда, вино, дискотеки, вайфай везде. Была в Тбилиси, а потом несколько дней в Цхалтубо, там новый бальнеоцентр шикарный с радоновой водой. Езжайте не пожалеете», — рекомендуют россияне на туристических сайтах.

По данным главы Национальной администрации туризма Грузии Георгия Чоговадзе, Россия входит в пятерку стран, граждане которых посетили Грузию в 2016 году.

«Отдыхали в Грузии две недели в начале июля. Мы влюбились в эту страну. Два дня были в Тбилиси — не все успели там увидеть, о чем очень жалеем. На машине отправились в Батуми. По дороге посетили знаменитые пещеры Прометея. Великолепно! Батуми нам понравился не меньше чем Тбилиси. Местный колорит, архитектура, кухня, море, доброжелательные люди — все оставило только положительные воспоминания и впечатления… », — пишут в отзывах туристы из России.