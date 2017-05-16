Готовим зонты: в Москве ожидается дождливая, прохладная и ветреная погода

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Москва, 16 мая. Небесная канцелярия не обрадует во вторник 16 мая жителей столичного региона.

Как сообщает «Газета.ru», сегодня москвичам и гостям столицы России при выходе на улицу понадобится зонты, резиновые сапоги и плащи – на мегаполис надвигается очередное похолодание.

Так, во вторник воздух не сможет прогреться свыше +9… +11 градусов, в течение дня будет преимущественно облачная погода, ожидается кратковременный дождь, будет дуть ветер северных направлений.

В среду в Москве и МО синоптики предсказывают примерно такую же погоду, правда, есть вероятность, то станет теплее на пару градусов.