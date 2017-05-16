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Происшествия
Житель Ленобласти прострелил себе голову из травмата

Житель Ленобласти прострелил себе голову из травмата

8:52  16 Мая 2017
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Житель Ленобласти прострелил себе голову из травмата

Санкт-Петербург, 16 мая. Житель города Пикалево в Ленинградской области выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Тело погибшего нашли в его квартире.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, накануне около 14.20 в Пикалево в своей квартире покончил жизнь самоубийством неработающий местный житель. По данным полиции, он выстрелил себе в голову из своего травматического пистолета. 

Отмечается, что оружие было легально зарегистрировано. Тело погибшего отправили в морг.

#ленобласть
Олеся Волкова
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