Житель Ленобласти прострелил себе голову из травмата

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Санкт-Петербург, 16 мая. Житель города Пикалево в Ленинградской области выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Тело погибшего нашли в его квартире.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, накануне около 14.20 в Пикалево в своей квартире покончил жизнь самоубийством неработающий местный житель. По данным полиции, он выстрелил себе в голову из своего травматического пистолета.

Отмечается, что оружие было легально зарегистрировано. Тело погибшего отправили в морг.