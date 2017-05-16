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Происшествия
Труп студента с пакетом на голове нашли в петербургской квартире

Труп студента с пакетом на голове нашли в петербургской квартире

8:52  16 Мая 2017
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Труп студента с пакетом на голове нашли в петербургской квартире

Санкт-Петербург, 16 мая. Труп студента с пакетом на голове обнаружили в квартире в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщает УМВД России по Красногвардейскому району. 

Как стало известно ФАН, в минувший понедельник утром в 08.17 в своей квартире по проспекту Энтузиастов, с полиэтиленовым пакетом на голове, без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп студента 1997 года рождения, учащегося 2-го курса Инженерно-технического колледжа.

В настоящее время труп направлен в морг для установления причины смерти. 

Выясняются все подробности случившегося.        

#петербург #труп #полиция
Дана Балан
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