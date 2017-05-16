Труп студента с пакетом на голове нашли в петербургской квартире

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Санкт-Петербург, 16 мая. Труп студента с пакетом на голове обнаружили в квартире в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщает УМВД России по Красногвардейскому району.

Как стало известно ФАН, в минувший понедельник утром в 08.17 в своей квартире по проспекту Энтузиастов, с полиэтиленовым пакетом на голове, без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп студента 1997 года рождения, учащегося 2-го курса Инженерно-технического колледжа.

В настоящее время труп направлен в морг для установления причины смерти.

Выясняются все подробности случившегося.