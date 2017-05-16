Сирия: владельцы старинных авто в Алеппо хотят устроить ретро-показ

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Алеппо, 16 мая. Коллекционеры ретро-машин из сирийского города Алеппо хотят починить предметы своей гордости — старинные автомобили, стоимость которых равна десяткам тысяч долларов. Автомобили пострадали в результате обстрелов со стороны террористов «Исламского государства»* (деятельность группировки запрещена в России).

По словам владельца «Олдсмобиля» Хайрабита Нарсесяна, его раритетный автомобиль 1960 года выпуска является такой же достопримечательностью Алеппо, как и старинная крепость, поскольку привлекает внимание людей.

Коллекционер Мухаммад Анис жалуется, что многие его авто были сильно повреждены в результате обстрелов ИГ* (запрещена в России). К примеру, его «Меркури Монтклер Фаэтон» стал похож на решето, а у «Кадилака» 1947 года выпуска выбиты стекла, сообщает РИА Новости.

Однако владельцы старинных авто хотят как можно скорее отремонтировать машины, чтобы устроить ретро-показ.

* Организация запрещена на территории РФ.