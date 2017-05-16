ДТП с микроавтобусом на Урале: погибли 4 человека

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Свердловская область, 16 мая. Четыре человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса и легкового авто.

Как пишет «Газета.ru», авария произошла около десяти вечера по местному времени накануне на автодороге Ачит – Месягутово, что в Свердловской области. По предварительным данным, водитель на BMW, выехав на «встречку» совершил лобовое столкновение с микроавтобусом.

В результате аварии легковой автомобиль, в салоне которого находились пятеро, загорелся, спастись удалось только пассажиру, который находился на заднем сидении иномарки. Также травмы получил водитель микроавтобуса. Оба пострадавших были доставлены в больницу.