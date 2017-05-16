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Происшествия
ДТП с микроавтобусом на Урале: погибли 4 человека

ДТП с микроавтобусом на Урале: погибли 4 человека

8:36  16 Мая 2017
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ДТП с микроавтобусом на Урале: погибли 4 человека

Свердловская область, 16 мая. Четыре человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса и легкового авто.

Как пишет «Газета.ru», авария произошла около десяти вечера по местному времени накануне на автодороге Ачит – Месягутово, что в Свердловской области. По предварительным данным, водитель на BMW, выехав на «встречку» совершил лобовое столкновение с микроавтобусом.

В результате аварии легковой автомобиль, в салоне которого находились пятеро, загорелся, спастись удалось только пассажиру, который находился на заднем сидении иномарки. Также травмы получил водитель микроавтобуса. Оба пострадавших были доставлены в больницу.

Алексей Громов
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