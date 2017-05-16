Суд наказал виновников гибели школьников на Камчатке, сварившихся заживо в кипятке

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Петропавловск-Камчатский, 16 мая. Во вторник вступил в силу приговор работникам филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ. Суд постановил, что по вине начальника тепловых сетей Евгения Королева, начальника первого района тепловых сетей Дамира Баширова, мастера Андрея Лепистова, а также двоих слесарей Виктора Атаманова и Валерия Власенко в январе прошлого года погибли трое школьников.

Трагедия произошла 28 января 2016 года в Петропавловске-Камчатском. Трое восьмилетних мальчиков не вернулись из школы домой. Их тела с обширными термическими ожогами были обнаружены поздним вечером того же дня в тепловой камере теплосети, заполненной кипятком.

Как установил суд, за четыре дня до трагедии «в переходной камере узла теплового потребителя третьей магистрали тепловых сетей из подающего трубопровода образовалась утечка воды температурой около 106 градусов по Цельсию, а также произошло обрушение плиты перекрытия переходной камеры».

Жители неоднократно жаловались в дежурную службу, однако там поступившие сигналы практически проигнорировали.

Приговором суда Королеву назначено наказание в виде 4 лет 9 месяцев лишения свободы, Баширову, Лепистову, Атаманову и Власенко по три года лишения свободы. Всем им было назначено отбывать наказание в колонии-поселении.

Приговор вступил в законную силу.