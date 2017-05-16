Жюри «Кинотавра» возглавит актер Миронов

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Сочи, 16 мая. Российский актер театра и кино Евгений Миронов возглавит жюри на кинематографическом фестивале «Кинотавр». Об этом сообщается на официальном сайте.

Кроме 50-летнего Миронова в жюри оказались Игорь Мишин, Игорь Гринякин, Юлия Пересильд и многие другие.

Сообщается, что откроет 28-й «Кинотавр» кинолента «Холодное танго» режиссера Павла Чухрая. На кинофестивале режиссеру вручат награду «За честь, достоинство и преданность кинематографу».

Зрители также смогут посмотреть такие фильмы, как «Аритмия», «Про любовь» и «Блокбастер».

Напомним, «Кинотавр» — открытый российский кинофестиваль, который проводится в Сочи с 1991 года.