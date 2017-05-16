Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Жюри «Кинотавра» возглавит актер Миронов

Жюри «Кинотавра» возглавит актер Миронов

8:35  16 Мая 2017
143

Жюри «Кинотавра» возглавит актер Миронов

Сочи, 16 мая. Российский актер театра и кино Евгений Миронов возглавит жюри на кинематографическом фестивале «Кинотавр». Об этом сообщается на официальном сайте.

Кроме 50-летнего Миронова в жюри оказались Игорь Мишин, Игорь Гринякин, Юлия Пересильд и многие другие.

Сообщается, что откроет 28-й «Кинотавр» кинолента «Холодное танго» режиссера Павла Чухрая. На кинофестивале режиссеру вручат награду «За честь, достоинство и преданность кинематографу».

Зрители также смогут посмотреть такие фильмы, как «Аритмия», «Про любовь» и «Блокбастер». 

Напомним, «Кинотавр» — открытый российский кинофестиваль, который проводится в Сочи с 1991 года. 

 

#кино #миронов #кинотавр
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть