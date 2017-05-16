Эксперты составили ТОП-7 автомобильных предпочтений жителей Приморья

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Владивосток, 16 мая. Стало известно, какие автомобили предпочитают покупать жители отдельно взятого Приморского края.

Как пишет «Газета.ru», за основу исследования были взяты объявления, размещенные на портале Drom.ru. Эксперты, проанализировав более 25 тысяч объявлений, пришли к выводу, что пальма первенства в регионе принадлежит кроссоверам (31% объявлений).

На втором месте, немного уступая лидерам, с показателем 27% расположились седаны. На 3–4 местах, с примерно одинаковыми показателями по частоте упоминаний (15–16%) – хэтчбеки и минивены.

Также в ТОП-7 автомобильных предпочтений жителей Приморского края попали универсалы, двухдверные купе и пикапы.