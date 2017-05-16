В Туле открылась юбилейная «Российская студенческая весна»

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Тула, 16 мая. На территории тульского Кремля прошло открытие XXV фестиваля «Российская студенческая весна».

Тулу в течение четырех дней посетят более 3 тыс. студентов из всех 85 субъектов Российской Федерации. В программе фестиваля запланирован целый ряд направлений от танцев и музыки, до журналистики и цирка. Оценивать команды будет жюри, в которое вошли представители российской эстрады и шоу-бизнеса, в том числе Егор Дружинин, Сергей Безруков, Эдгард Запашный и другие.

Конкурсные программы фестиваля пройдут на центральных площадках Тулы. В дни «Российской студенческой весны» посещение всех музеев в Тульской области и пользование общественным транспортом для студентов будет бесплатным.