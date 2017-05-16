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Спорт
Одноклубник Овечкина оценил усиление сборной России на ЧМ-2017

Одноклубник Овечкина оценил усиление сборной России на ЧМ-2017

8:19  16 Мая 2017
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Одноклубник Овечкина оценил усиление сборной России на ЧМ-2017

Кельн, 16 мая. Нападающий шведской сборной по хоккею и одноклубник Александра Овечкина Никлас Бекстрем поделился своим мнением относительно отсутствия Ови на чемпионате мира. 

Напомним, 31-летний Овечкин не смог поехать на турнир из-за травмы, но на ЧМ-2017 приехали нападающий и защитник «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

По словам Бекстрема, очень жаль, что Овечкина не будет на первенстве мира, поскольку для сборной России — это огромная потеря. Однако 29-летний хоккеист заявил, что прибывшие в стан российской команды Кузнецов и Орлов смогут помочь дружине Олега Знарка, пишет газета «Известия»

«Это действительно очень хорошее усиление для сборной России», — подытожил он. 

#хоккей #овечкин #чм-2017 #бекстрем
Дана Балан
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