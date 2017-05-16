Одноклубник Овечкина оценил усиление сборной России на ЧМ-2017

В закладки

Скопировать

Кельн, 16 мая. Нападающий шведской сборной по хоккею и одноклубник Александра Овечкина Никлас Бекстрем поделился своим мнением относительно отсутствия Ови на чемпионате мира.

Напомним, 31-летний Овечкин не смог поехать на турнир из-за травмы, но на ЧМ-2017 приехали нападающий и защитник «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

По словам Бекстрема, очень жаль, что Овечкина не будет на первенстве мира, поскольку для сборной России — это огромная потеря. Однако 29-летний хоккеист заявил, что прибывшие в стан российской команды Кузнецов и Орлов смогут помочь дружине Олега Знарка, пишет газета «Известия».