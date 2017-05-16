Мотопарапланерист выжил в Красноярске после падения с высоты 400 метров

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Байкит (Красноярский край), 16 мая. Не иначе как в рубашке родился мотопарапланерист, который остался живым после падения с высоты 400 метров.

Как сообщает «Газета.ru», чрезвычайный случай, который не стал трагедией, имел место быть в 16 км от села Байкит, что в Эвенкийском муниципальном образовании Красноярского края.

По предварительным данным, у мотопараплана под управлением жителя региона на высоте 400 метров по непонятным пока причинам заглох двигатель. В результате падения пострадавший с переломом ребер был госпитализирован.

Региональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.