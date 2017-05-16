Глава МЧС РФ Пучков прибыл в Тюменскую область

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Тюмень, 16 мая. Глава российского спасательного ведомства и опергруппа МЧС прибыли в Тюменскую область.

Как передает «Газета.ru», Владимир Пучков на месте оценит сложившуюся в регионе тяжелую ситуацию из-за паводков. В частности, министр совершит облет территорий, которые больше всего пострадали в результате природной стихии, а также посетит места временного размещения эвакуированных жителей области.

Напомним, что тяжелая ситуация, связанная с паводком сложилась в 11 российских регионах, самый сильный удар стихии на себя приняла Тюменская область. Об этом было доложено президенту РФ Владимиру Путину.