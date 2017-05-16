Кончаловский, Агутин и Цискаридзе попали «чистилище» скандального «Миротворца»

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Киев, 16 мая. Скандальный украинский сайт «Миротворец» добавил в черный список российского режиссера Егора Кончаловского и народного артиста России Николая Цискаридзе.

Согласно имеющейся информации, указанные деятели культуры стали «нежелательными лицами» на Украине по причине якобы «незаконного пересечения украинской границы», под которым имеются ввиду поездки в российский Крым.

Ранее российского популярного исполнителя Леонида Агутина также внесли в черный список, обвинив музыканта в «пропагандистских мероприятиях».

Ранее певица Катя Лель, внесенная в базу данных «Миротворца», заявила, что она остается вне политики, и совершенно не переживает по этому поводу. Кроме того, в черных списках оказался народный артист Михаил Боярский, который коротко резюмировал решение «Миротворца», отметив, что его это «не волнует».