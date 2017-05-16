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Общество
Дизайнер показал эскизы современного облика ЗАЗ-965

Дизайнер показал эскизы современного облика ЗАЗ-965

7:47  16 Мая 2017
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Дизайнер показал эскизы современного облика ЗАЗ-965

Москва, 16 мая. В сети появились эскизы обновленного дизайна легендарного «горбатого Запорожца» ЗАЗ-965.

Автор проекта поделился своим видением нового дизайна легендарной малолитражки. По его задумке, «горбатый Запорожец» должен быть трехдверным хетчбэком с узнаваемыми округлыми фарами, выгнутой крышей и узнаваемой решеткой радиатора.

Однако СМИ отмечают, что ждать ЗАЗ-965 в новом дизайне автолюбителям не стоит. Так как эскизы обновленного экстерьера легендарного автомобиля представлены молодым дизайнером и пока не взяты на вооружение руководством Запорожским автомобильным заводом.

Алексей Громов
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