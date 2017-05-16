Донбасс: ВСУ за сутки 4 раза нарушили «режим тишины» в ЛНР

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Луганск (ЛНР), 16 мая. Киевские силовики на протяжении последних 24 часов четыре раза нарушили в ЛНР «режим тишины», обстреляв территорию республики.

Как сообщили в оборонном ведомстве Луганской народной республики, киевские силовики открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также минометов 82 мм.

Обстрелам подверглись окрестности четырех населенных пунктов ЛНР: с направления Крымского были обстреляны Сокольники, с Новотошковского обстрелян Донецкий, с направления Катериновки огонь велся по Первомайску и Молодежному.

Как уточнили в Народной милиции ЛНР, в результате обстрелов ВСУ, к счастью, пострадавших и погибших среди личного состава, а также среди мирного населения нет.