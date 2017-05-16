Volkswagen готов наладить экспорт двигателей российской сборки

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Мюнхен, 16 мая. Автомобильный гигант из Германии Volkswagen намерен развернуть экспортные поставки двигателей, которые производятся на калужском предприятии. Об этом заявил глава концерна Герберт Дисс.

По имеющейся информации, производственные мощности немецкой компании Volkswagen в российском городе на сегодняшний день загружены не в полной мере, поэтому решение об экспортных поставках двигателей за границу логично.

Президент Volkswagen объяснил, что правила игры на мировом автомобильном рынке очень часто корректируются, но концерн намерен экспортировать двигатели и автомобили из России.

На калужском предприятии немецкого концерна серийное производство двигателей стартовало два года назад. Напомним, что завод занимается сборкой 1,6-литровых бензиновых моторов мощностью 90 и 110 лошадиных сил.