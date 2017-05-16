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Экономика
Volkswagen готов наладить экспорт двигателей российской сборки

Volkswagen готов наладить экспорт двигателей российской сборки

7:44  16 Мая 2017
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Volkswagen готов наладить экспорт двигателей российской сборки

Мюнхен, 16 мая. Автомобильный гигант из Германии Volkswagen намерен развернуть экспортные поставки двигателей, которые производятся на калужском предприятии. Об этом заявил глава концерна Герберт Дисс. 

По имеющейся информации, производственные мощности немецкой компании Volkswagen в российском городе на сегодняшний день загружены не в полной мере, поэтому решение об экспортных поставках двигателей за границу логично.

Volkswagen готов наладить экспорт двигателей российской сборки

Президент Volkswagen объяснил, что правила игры на мировом автомобильном рынке очень часто корректируются, но концерн намерен экспортировать двигатели и автомобили из России.

На калужском предприятии немецкого концерна серийное производство двигателей стартовало два года назад. Напомним, что завод занимается сборкой 1,6-литровых бензиновых моторов мощностью 90 и 110 лошадиных сил.  

#россия #калуга #volkswagen #авто
Дана Балан
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