Фрагмент разбившегося в Японии самолета нашли спасатели

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Хакодатэ (Японии), 16 мая. Сутки поисков пропавшего в Японии самолета дали первые результаты – спасатели обнаружили кусок фюзеляжа.

Как пишет «Газета.ru», фрагмент самолета LR-2, который был объявлен пропавшим сутки назад, был найден в горах Хоккайдо, в окрестностях города Хакодатэ, что в северной части острова.

В настоящее время, к месту находки направились дополнительные части сил самообороны, а также специальная техника. Напомним, что поисками пропавшего самолета-разведчика занимались почти 1000 человек.

