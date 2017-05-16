Гулявшего по Владивостоку тигра выпустили в национальном парке «Бикин»

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Владивосток, 16 мая. Пойманного на улицах Владивостока тигра Владика отпустили на свободу в национальном парке «Бикин». Об этом сообщил центр «Амурский тигр».

Владик стал известен благодаря необычной тяге к местам скопления людей. В октябре 2016 года его следы на остановке общественного транспорта обнаружили жители одного из микрорайонов Владивостока. Также тигр успел попасть на записи видеокамер и регистраторов. Поймали Владика в лесном массиве недалеко от города. После поимки тигра доставили в реабилитационный центр, где он провел последние месяцы.

Специалисты центра «Амурский центр» отмечают, что Владика выпустили в богатом копытными животными отдаленном районе дикой тайги. Перед тем как тигр получил свободу, на него надели ошейник с GPS-модулем, который позволит отслеживать перемещения Владика.