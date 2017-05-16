Стратегия экономических угроз: главы МИД стран ЕС высказались за продление санкций против России

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За продление санкций в отношении России высказались главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский журналистам после заседания Совета глав МИД ЕС.

«Минские соглашения не выполняются, поэтому большинство выступавших по этому вопросу решительно высказывались за то, что применение санкций нужно продолжать», — заявил польский дипломат.

Напомним, что западные санкции в отношении отдельных граждан России, а также ряда российских компаний и были введены в связи с ситуацией в Крыму и на Украине в 2014 году. Позже под давлением США Евросоюз расширил действие санкций на целые сектора российской экономики. Санкционный режим был продлен европейскими странами на полгода 13 марта 2017 года.

Лидеры стран Евросоюза заявляют о том, что сохранение антироссийских санкций зависит от выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины.

В Кремле заявляют об абсурдности такой позиции, так как наша страна не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию.

О своем намерении «сделать все», чтобы Евросоюз продлил действие антироссийских санкций, заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Я буду ставить вопрос о продлении санкций не на шесть, а на двенадцать месяцев, мы будем делать все, чтобы все больше мотивировать Россию прийти за стол переговоров, выполнить Минск», — заявил он в эфире телеканала ICTV.

О том, что Европейский союз не должен отказываться от санкций в отношении России, пока не будут полностью выполнены Минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины, заявила и постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совбеза. Кроме того она также призвала ЕС ужесточить меры воздействия на сирийских официальных лиц, которые, по утверждению США, причастны к совершению химических атак в ходе конфликта в ближневосточной стране, а также противостоять «дестабилизирующей деятельности Ирана» в регионе.

Политолог Павел Клачков в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что в настоящее время существует стратегия экономических угроз против России.

«Экономические санкции против нашей страны это своеобразное экономическое нападение и угроза», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, Россия в этой ситуации должна отвечать адекватно.

«Нашей стране в этой ситуации необходимо выстроить грамотную оборону и защищаться», — считает Клачков.

Западные санкции никто отменять не собирается, а потому России нужно учится выживать в этих условиях.

«Делать упор на развитие собственных технологий и производств, развивать межрегиональное экономическое сотрудничество. Например, Евразийский союз», — добавил он.

Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Петр Ильичев ранее заявлял, что ставка Европейского Союза на антироссийские санкции в контексте ситуации на Украине только придаст Киеву чувство безнаказанности и безответственности.

Он также подчеркнул, что урегулирование конфликта на юго-востоке Украины на основе минского «комплекса мер» безальтернативно и его обязательным условием является необходимость выполнения политических аспектов договоренностей. Например, предоставление Донбассу особого статуса и амнистии его жителям, а также разведение сторон и гуманитарное разминировании территории.

«Все это невозможно без развития прямого диалога с Донецком и Луганском. Начать же реализацию политических аспектов может только Киев, а там упорно блокируют этот процесс. Пока же у Брюсселя сохраняется противоречащая логике ставка на антироссийские санкции, что лишь способствует формированию у властей Украины чувства безнаказанности и безответственности», — сказал Ильичев.

В тоже время глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о том, что во время переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини также затрагивался вопрос западных санкций против нашей страны.

«Мы сами этот вопрос не затрагиваем, но он всплывал неизбежно, потому что санкции являются частью тех искусственных проблем, которые накаливают наши отношения с Евросоюзом», — сообщил глава российской дипломатии.

По словам Лаврова, Федерика Могерини заявила о том, что Евросоюз выступает за то, чтобы минские соглашения выполняли все.

«Как вы понимаете, это включает и правительство в Киеве, и ополченцев Донбасса в Донецке и Луганске, и включает и Евросоюз, потому что Германия и Франция, по большому счету, действовали от его имени, тем более, что все эти договоренности были одобрены в Совете Безопасности ООН… Но если позиция ЕС заключается в том, что все должны выполнять свою часть обязательств, то возникает вопрос, почему тогда санкции введены только против России», — отметил глава МИД РФ.