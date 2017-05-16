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Происшествия
ДТП с автобусом в КНР: погибли 12 человек

ДТП с автобусом в КНР: погибли 12 человек

7:13  16 Мая 2017
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ДТП с автобусом в КНР: погибли 12 человек

Интань (Китай), 16 мая. Как минимум 12 человек стали жертвами страшного ДТП с участием автобуса в Китае.

Как пишет РИА Новости, дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Интань провинции Цзянси, что на востоке Китайской Народной Республики. На скоростной трассе столкнулись автобус и грузовик.

По предварительным данным, виновник аварии – водитель грузового авто, который был задержан полицией. Помощь пострадавшим оказывали несколько сотен медиков. Сообщается о как минимум 12 погибших и 30 раненых.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают спасатели и специалисты чрезвычайных ведомств. Что стало причиной чудовищной аварии – пока не сообщается.

Алексей Громов
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