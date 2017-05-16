Израильские программисты предупредили о новой версии вируса WannaCry

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Тель-Авив, 16 мая. Пару часов назад специалисты из Израиля зафиксировали новую версию вируса WannaCry, который атаковал огромное количество компьютеров по всему миру. Об этом сообщает во вторник компания Check Point Software Technologies.

По словам израильских программистов, новый троян еще страшнее предыдущего, поскольку совершает атаки на серверы практически ежесекундно. В настоящее время как-то ему помешать не представляется возможным.

Российские эксперты по компьютерной безопасности полагают, что к созданию данного вируса могут быть причастны северокорейские хакеры.