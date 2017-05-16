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Спорт
Названы кандидаты на пост главного тренера баскетбольного УНИКСа

Названы кандидаты на пост главного тренера баскетбольного УНИКСа

7:30  16 Мая 2017
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Названы кандидаты на пост главного тренера баскетбольного УНИКСа

Казань, 15 мая. В ближайшее время руководство баскетбольного клуба УНИКС может объявить об отставке российского специалиста Евгения Пашутина.

Как ранее сообщалось, президент УНИКСа Евгений Богачев не доволен действиями тренерского штаба, поскольку считает, что Пашутин и его помощники неверно распределяли нагрузку между игроками. Казанский клуб досрочно вылетел из плей-офф Единой лиги ВТБ, проиграв в четырех встречах клубу «Локомотив-Кубань». 

По информации газеты «Известия», тренерское кресло может занять иностранный специалист, в том числе речь идет о Йонасе Казлаускасе. Как сообщил источник издания, боссы клуба начали переговоры с 62-летним специалистом еще в начале года, правда, литовский тренер отказался, но намекнул, что может занять это место по окончании сезона.

«Поэтому руководство клуба стало рассматривать других кандидатов на место главного тренера. Клуб, в частности, контактировал с Лукой Банки. Однако окончательное решение предстоит принять президенту клуба», — отметил источник. 

#баскетбол #уникс #пашутин #богачев
Дана Балан
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