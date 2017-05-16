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Южно-Сахалинск, 16 мая. Японская бизнес-миссия посетит Южные Курилы и ознакомится с островными проектами. Об этом сообщает пресс-служба главы Сахалинской области.

О визите бизнес-мисси директор российского отдела бюро европейских дел МИД Японии Тадаацу Мори и губернатор региона Олег Кожемяко договорились на встрече в Южно-Сахалинске. В состав делегации войдут представители правительственных кругов, эксперты и предприниматели.

Сообщается, что бизнес-миссия ознакомится с возможностью участия японского бизнеса в проектах по добыче и переработке биологических ресурсов, развитию марикультуры, защите окружающей среды, дорожному строительству и медобслуживанию.