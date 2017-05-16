Авиабомбы времен Великой Отечественной войны нашли в Приамурье
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Антоновка (Амурская область), 16 мая. В Завитинском муниципальном образовании Амурской области были обнаружены 11 авиабомб, предположительно времен Великой Отечественной войны.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, на место опасной находки, что в окрестностях села Антоновка, незамедлительно были высланы специалисты, которые оценили обстановку.
В результате боеприпасы были уничтожены группой разминирования войсковой части села Екатеринославка, к слову, для полной ликвидации авиабомб понадобилось порядка 10 кг взрывчатки.
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