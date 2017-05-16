Спецслужбы перехватили почти 8 тонн кокаина у берегов Эквадора

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Кито, 16 мая. Сотрудники спецслужб стран Европы и Америки перехватили у берегов Эквадора 7,9 тонн кокаина, сообщает Fox News.

По данным агентства, судно перевозило кокаин из Колумбии. Команда планировала через Панамский канал попасть из Тихого в Атлантический океан и далее доставить запрещенный груз в Европу. В спецоперации по задержанию контрабандистов участвовали спецслужбы сразу нескольких стран из Европы и Америки, в том числе сотрудники силовых ведомств Испании, Великобритании, Эквадора и США.

Изъятая партия стала одной из крупнейших в истории латиноамериканской страны. Спецслужбы оценивают стоимость изъятых наркотиков в 250 млн долларов.

Напомним, ранее издание RT сообщило о пресечении поставки 41 кг кокаина из немецкого города Бремерхафен в Россию. Наркотики находились в 35 коробках с эквадорскими бананами.