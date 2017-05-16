Крейсер «Варяг» в Сингапуре примет участие в международной выставке IMDEX Asia

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Владивосток, 16 мая. Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) крейсер «Варяг» прибыл на военно-морскую базу «Чанги» ВМС Республики Сингапур, где станет участником международной выставки военно-морского вооружения и военной техники IMDEX Asia 2017.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Владимир Матвеев, во вторник гвардейский ракетный крейсер «Варяг» ошвартовался в военно-морской базе «Чанги». Три дня любой желающий в рамках выставки IMDEX Asia 2017 сможет посетить российский крейсер.

Напомним, отряд боевых кораблей ТОФ в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и танкера «Печенга» отправился в дальний поход из Владивостока 1 апреля. Как сообщала «Газета.ру», 13 мая крейсер «Варяг» провел совместное учение с фрегатом «Суприм» ВМС Сингапура в южной части Южно-Китайского моря.