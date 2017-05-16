Туман стал причиной приостановки работы Керченской переправы

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Керчь, 16 мая. Погодные условия стали причиной временной приостановки функционирования Керченской переправы.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, ухудшение погоды, а именно – сильный туман вынудили надзорные ведомства приостановить работу паромного сообщения на неопределенное время.

Кроме того, в ГУ спасательного ведомства Республики Крым обратились с призывом к автомобилистам и пассажирам с пониманием отнестись к ограничениям и запланировать поездки позднее.