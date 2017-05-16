Сирия новости 16 мая 07.00: САА освободила районы Аль-Кабун и Тишрин в Дамаске, ИГ взрывом убило 10 мирных жителей

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Сирия, 16 мая. САА освободила от боевиков «Джейш Аль-Ислам» районы Аль-Кабун и Тишрин в Дамаске, ИГ* взрывом «шахид-мобиля» убило 10 человек и 20 ранило в лагере беженцев. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла поражение боевикам «Джейш Аль-Ислам» в боях в районах Аль-Кабун и Тишрин в Дамаске.

«Исламское государство»*: убило 10 мирных жителей и 20 ранило в результате взрыва «шахид-мобиля» в лагере беженцев на сирийско-иорданской границе, обезглавило двух боевиков ССА**, убило 12 бойцов SDF в ходе боев в провинциях Хасака и Ракка. Террорист Валид Хенди признался, что принимал участие в изготовлении видео поддельной химатаки для турецкого телеканала «Аль-Джазира».

«Джейш Аль-Ислам»****** («Джебхат ан-Нусра»***): 150 боевиков отступили в город Дума.

Курды: несколько бойцов были убиты и ранены, когда пытались захватить деревню Махсанли в провинции Джарабулуса, освободили деревню Аль-Рашид в северной Ракке.

Международная коалиция во главе с США: за последние 2 дня в результате авиаударов уничтожила 35 мирных жителей в Сирии и Ираке.

Провинция Дамаск

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, военный медиаканал «Хезболлы» опубликовал видео туннеля боевиков, который был найден солдатами САА в субботу в районе Аль-Кабун в Дамаске.

Как сообщает агентство Al-Masdar News, 10 мирных жителей погибли и 20 были ранены в результате взрыва «шахид-мобиля» террористов ИГ, который был нацелен на уничтожение автомобиля, принадлежащего группировке «Джаиш Ахрар Аль-Ашаиш», который патрулировал лагерь беженцев Рукбан, расположенный на границе между Сирией и Иорданией. Такое количество жертв обусловлено тем, что многие жители в это время находились по своим повседневным делам на улицах лагеря.

Информагентство Al-Masdar News сообщает о том, что более 150 боевиков группировки «Джейш Аль-Ислам» отступили в город Дума, в восточной Гуте, после того как потерпели сокрушительное поражение в боях с правительственными войсками в районах Аль-Кабун и Тишрин в Дамаске.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@iadtawil) один из независимых источников, группировка «Файлак Аль-Рахман» осудила недавние атаки боевиков «Джейш Аль-Ислам» на населенные пункты Бейт Сава и Ашари, в Восточной Гуте, а также обвинила их в поражении в Аль-Кабуне.

Провинция Алеппо

По сообщению в аккаунте в Twitter (@jraplos ) одного из независимых источников, несколько курдских бойцов SDF***** были убиты и ранены, когда пытались захватить деревню Махсанли в южной провинции Джарабулуса.

По сообщению портала Syrian Freepress со ссылкой на агентство Syrian News, террорист ИГ Валид Хенди признался, что принимал участие в изготовлении видео и фото для турецкого телеканала «Аль-Джазира». Он сказал, что сотрудничал с так называемыми «белыми касками», которые показывали районы в Алеппо, где якобы было нападение с применением химического оружия, с целью опорочить Сирийскую Арабскую Армию и законное правительство Сирии в глазах мировой общественности.

По словам Хенди, ему и его подельникам была предоставлена ​​защитная одежда, и они устроили поддельную химическую атаку, которая была снята турецким каналом. Террорист добавил, что видео снимали двое, их звали Ибрхайм Аль-Хадж и Мохаммад Аль-Сайед. 4 мая российский дипломатический и военный источник заявил, что журналисты, работавшие на телеканал «Аль-Джазира» в Катаре, снимали поддельную химическую атаку против мирных жителей в провинции Идлеб, чтобы обвинить сирийскую армию. В свою очередь, террорист Имад Абдельжавад признался, что боевики ИГ в Алеппо обладали ядовитыми химикатами и, что он принимал участие в их транспортировке.

Провинция Дейр эз-Зор

По неподтвержденной информации, конвой Сирийской Армии прошел через Манбидж в сторону Хасаки, после чего он должен направиться в Дейр эз-Зор.

По сообщению инфопортала Middle Easteye, за последние 2 дня в результате авиаударов международной коалиции во главе с США погибли 35 мирных жителей в Сирии и Ираке, в том числе 23 жителя было убито в городе Абу-Камаль.

Провинция Даръа

Как сообщает новостное агентство Al-Masdar News, террористы ИГ обезглавили двух боевиков ССА. С переменным успехом продолжаются бои между боевиками вооруженной оппозиции и террористами ИГ.

Провинция Ракка

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@ParaKeta) одна из журналисток освещающих события в Сирии, бойцы SDF освободили деревню Аль-Рашид в северной Ракке.

Провинция Эс-Сувейда

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, бойцы из САА, NDF и иракские ополченцы продолжают собираться со всей Сирии в Сувейду и Восточном Каламуне в преддверии массивного наступления, нацеленного на возвращение пограничного КПП Танф, расположенного в 100 км от недавно захваченного КПП Заза на шоссе Дамаск-Багдад.

Провинция Хасака

Как сообщает новостной портал Syriahr.com, 12 бойцов SDF были убиты в ходе боев с террористами ИГ в провинциях Хасака и Ракка.

Ирак

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter один из источников, иракская армия успешно отразила две крупные атаки террористов ИГ на севере Тикрита. В ходе было уничтожено несколько террористов, а также выведено из строя несколько транспортных средств противника.

* Организация запрещена на территории РФ.