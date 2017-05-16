Импортеры предсказали дефицит иностранных лекарств в российских аптеках

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Москва, 16 мая. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует возникновение перебоев с импортными медикаментами в России из-за внедрения в РФ новой системы маркировки лекарств.

В АЕБ опасаются, что новые требования к системе маркировки лекарств приведут к перебоям поставок импортных препаратов. С 2019 года все субъекты рынка должна будут подключиться к информационной системе, оператором которой является Федеральная налоговая служба (ФНС). При этом на каждом этапе перехода медикаментов, начиная с момента отгрузки, в системе должна фиксироваться информация о цене.

Представитель АЕБ Иван Глушков сообщил «Известиям», что производителям придется изменить свою внутреннюю систему управления для соответствия новым российским стандартам. Для этого одному заводу потребуется несколько миллионов долларов. Зарубежные производители, занимающиеся небольшими поставками в Россию, не смогут себе этого позволить. Инвестиции на обновление системы не окупятся никогда, тем более если страна делает маленькие объемы закупок у производителей, уверен представитель АЕБ.

«По сути, для них это является запретительным барьером для торговли в России», — считает Глушков.

По данным DSM Group, в России в 2016 году через аптечную сеть было реализовано 4,1 млрд упаковок лекарств на сумму 611 млрд рублей в ценах закупки аптек. Из них на долю импортных препаратов пришлось 72,7% в денежном выражении и 42,6% в натуральном эквиваленте.