Два человека погибли за минувшие сутки в столкновениях демонстрантов с полицией в Венесуэле

В закладки

Скопировать

Каракас, 16 мая. Во время уличных акций протеста в штате Тачира в Венесуэле погибли два человека. Об этом сообщают представители властей.

О гибели 17-летнего подростка на своей страничке в социальной сети Twitter сообщил уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб.

«Мы связались с губернатором штата Тачира и другими компетентными представителями местной администрации, чтобы запросить тщательное расследование этого ужасного события», — написал Тарек Вильям Сааб.

Также, по сообщению оппозиционного депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Рекесенса, от огнестрельного ранения в грудь скончался 33-летний мужчина. Рекесенс заявляет, что погибший был застрелен сотрудником полиции.

Напомним, массовые антиправительственные акции в Венесуэле начались в начале апреля 2017 года. В ходе беспорядков уже погибли около 40 человек, многие были задержаны. Ранее Газета.ru сообщила, что в Венесуэле за антиправительственные выступления уже приговорены к тюремным срокам 155 человек.