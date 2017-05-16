Медведев выделил более 4 млрд рублей на развития российских вузов

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Москва, 16 мая. На развитие российских университетов, подведомственных Минобрнауки и Минкультуры, будет выделено более 4 миллиардов рублей.

Постановление об этом, за подписью премьера Дмитрия Медведева, опубликовано 16 мая на официальном сайте правительства. Как уточняется, средства в размере 4,25 млрд рублей будут выделены из резервного фонда российского Кабмина.

В частности, университетам министерства образования и науки РФ будет направлено 3,15 млрд рублей на «предоставление субсидий на финансирование выполнения государственного задания на оказание государственных услуг».

Высшие учебные заведения, подконтрольные российскому министерству культуры, получат 1,1 млрл рублей на «реализацию программ развития подведомственных образовательных учреждений высшего образования».