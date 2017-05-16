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Россия
Минкульт урежет финансовую поддержку российским фильмам 

Минкульт урежет финансовую поддержку российским фильмам 

6:16  16 Мая 2017
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Минкульт урежет финансовую поддержку российским фильмам 

Москва, 16 мая. Министерство культуры сократит поддержку игровых кинопроектов: финансирование будет предусмотрено примерно для 40 игровых фильмов, что почти в два раза меньше, чем годом ранее. Помимо этого, ужесточены и сами правила распределения господдержки.

По данным пресс-службы ведомства, в 1,5 раза снизилась максимальная планка субсидии на дебютное кино: не 25 млн, как было раньше, а только 15 млн. Поддержку авторских и детских фильмов решено сохранить на том же уровне. 

Как сообщают «Известия», помимо изменения финансовой поддержки у министерства появились содержательные требования к авторским фильмам. Обрисованы четкие темы, по которым принимаются заявки по этому слоту: экранизации классики, военно-исторические фильмы, фильмы о борьбе с преступностью, террором и экстремизмом, «фильмы об истории успеха, способные вдохновить» и «фильмы социально-нравственной проблематики».

Минкульт урежет финансовую поддержку российским фильмам 

Помимо этого, новое соглашение между Минкультуры и Фондом кино ужесточило правила распределения господдержки. В фонд больше не принимаются проекты с небольшим кассовым потенциалом. Кроме того, за каждые 100 рублей безвозвратной поддержки компании-лидеры обязуются привести в кинотеатр одного зрителя.

#кино #минкульт
Олеся Волкова
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