Петиция против блокировки Telegram в России появилась на Change.org

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Москва, 16 мая. В Сети на Change.org появилась петиция против блокировки в России популярного мессенджера Telegram.

Как пишет «Газета.ru», под заявлением подписались ряд администраторов российских Telegram-каналов, которые просят основателя Telegram Павла Дурова выполнить все требования Роскомнадзора.

Напомним, что надзорное ведомство требует от руководства мессенджера выполнить требования российского законодательства и предоставить все необходимые данные для внесения в реестр распространителей информации.

Авторы петиции надеются, что запросы Роскомнадзора будут удовлетворены, и Telegram не попадет под запрет на территории РФ.

«Мы хотим развивать экосистему Telegram в России. На начало 2017 года нас — активных пользователей Telegram было около 6 миллионов. Сейчас нас еще больше», — в частности, говорится в тексте петиции.