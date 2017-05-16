В Госдуме появится совет по культуре, религии и межнациональным отношениям

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Москва, 16 мая. При спикере Госдумы Вячеславе Володине уже на текущей неделе может появиться Совет по культуре, религии и межнациональным отношениям. Об этом со ссылкой на близкий к аппарату нижней палаты российского парламента источник сообщают «Известия».

Новый совет займется проблемами воспитания патриотизма, профилактикой экстремизма в культурной сфере и вопросами «морального климата» в российском обществе. Кто войдет в состав органа пока не сообщается, но издание отмечает, что совет может быть создан уже на текущей неделе.

«Известия» напоминают, что это будет уже третий подобный орган при спикере Госдумы. Один из уже работающих советов трудится над вопросами законодательного обеспечения развития цифровой экономики. Второй занимается проблемами развития городских территорий и общественных пространств.