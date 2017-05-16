Беспрецедентный ресурс: Минюст создаст единую базу данных о россиянах

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Единый реестр граждан России разрабатывает Министерство юстиции РФ совестно с Федеральной налоговой службой. Он должен объединить сведения обо всех россиянах.

«Для нашей страны это беспрецедентный ресурс, который в зарубежных странах давно и эффективно существует. В России никогда не было единого ресурса, где были бы все сведения о населении»,— цитирует «РИА Новости» директора департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста России Александру Дронову.

По словам чиновницы, во главу ресурса ставится человек, и к нему подстыковываются различные связи» о его статусах, связанных с актами гражданского состояния, с налоговой системой, с правоохранительной системой и другая информация.

Напомним, что до 1 декабря года президент России Владимир Путин поручил внести изменения в федеральные законы, чтобы эффективнее защитить персональные данные россиян. В частности речь идет о ведении учета государственными информационными системами всех действий и идентификации всех участников, связанных с обработкой персональных данных. Они будут хранится в электронном виде по месту требования, а получить информацию можно будет по межведомственному запросу.

В России закон о персональных данных вступил в силу в сентябре 2015 года. Согласно ему, все данные о россиянах должны храниться на серверах, расположенных на территории страны.

Об инициативе создания в России единой базы данных с персональной информацией обо всех ее гражданах, в июле 2016 года на заседании правительственной комиссии по информационным технологиям выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По предложению политика, сведения о каждом физическом лице будут формировать запись, с присвоенным ей уникальным неизменяемым номером

«Это 12-разрядный код, в котором учитывается год, месяц и день формирования записи, ее порядковый номер в реестре и контрольное число. В реестре будут содержаться сведения о гражданах РФ, иностранных гражданах и лицах без гражданства, постоянно проживающих на территории России, а также о российских гражданах, постоянно проживающих за рубежом», — сообщает Business FM.

Ресурс будет содержать сведения об образовании, дееспособности, судимости, отношение к воинской обязанности, для иммигрантов будут указываться страна прибытия, а также персональные данные родственников.

Реализация проекта будет проходить в несколько этапов. Завершиться сбор информации должен уже к 2025 году.

«Ведомственные, корпоративные базы регистрационных данных граждан, не взаимодействующие друг с другом и с гражданами, это тупик для автоматизации государственных процессов в целом», — считает доктор технических наук, профессор кафедры компьютерных технологий Донецкого национального университета, Виктор Толстых.

В его докладе о единой базе граждан и ее взаимодействии с ведомственными базами поясняется, что работу современных предприятий и учреждений невозможно представить без автоматизированной обработки электронной информации, связанной с базой данных о персонале, клиентах, учениках, пациентах

«К сожалению, далеко не все организации являются современными, а современные организации создают закрытие собственные базы данных контингента. Базы разных организаций не взаимодействуют друг с другом. При этом организации тратят значительные финансовые и человеческие ресурсы на создание и поддержание данных об одних и тех же людях», — говорится в пояснительной записке.

Ранее СМИ также сообщали о том, что бумажной форме отчетности в России осталось существовать около двух лет. В соответствии государственной программой «Цифровая экономика», к 2019 году документооборот в стране должен стать полностью электронным.

В настоящее время проект этой программы уже направлен Минкомсвязи на согласование в Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг. В подразделе о реализации государственных, в том числе и контрольно-надзорных функций, говорится о том, что к 2019 году бумажная отчетность должна быть полностью запрещена.

«Мероприятия по оптимизации отчетности сформулированы в соответствии с подходами Минэкономразвития России, разработанными в рамках «дорожной карты» по повышению качества регуляторной среды для бизнеса», — сообщила помощник министра экономического развития Елена Лашкина.

Также через два года, согласно проекту, должен быть создан единый реестр показателей отчетности.