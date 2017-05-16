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Новости Сирии
Сирия: правительственные войска ведут действия вблизи военной базы коалиции

Сирия: правительственные войска ведут действия вблизи военной базы коалиции

5:50  16 Мая 2017
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Сирия: правительственные войска ведут действия вблизи военной базы коалиции

Дамаск (Сирия), 16 мая. Правительственные войска официального Дамаска в ходе военных действий подобрались вплотную к американо-британской военной базе Аль-Танф.

Как сообщает портал WA Today, силы, подконтрольные Башару Асаду, находятся всего в пару десятках километров от базы, где проходят боевую подготовку войска так называемой «умеренной оппозиции».

Как уточняет издание, правительственные войска Сирийской арабской республики добились внушительных успехов благодаря поддержке сил Ирана, а также ливанской «Хезболлы».
 

#сирия
Алексей Громов
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