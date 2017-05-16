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Весь мир
ИГИЛ казнили более 140 человек за попытку бежать из Мосула

ИГИЛ казнили более 140 человек за попытку бежать из Мосула

5:44  16 Мая 2017
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ИГИЛ казнило более 140 человек за попытку бежать из Мосула

Багдад, 16 мая. Боевики ИГИЛ* (организация запрещена на территории РФ) казнили 145 мирных жителей, включая женщин и детей, за попытку бежать из занятого террористами города Мосул в Ираке. Об этом со ссылкой на анонимный источник среди иракских военных чиновников сообщает Efe news.

По данным издания, 145 мирных жителей, включая женщин и детей, были схвачены и казнены террористами за попытку покинуть Мосул. Источник Efe news добавил, что казненных назвали отступниками, которые пытались покинуть земли халифата, и обвинили в предоставлении информации иракским военным.

Издание также сообщает, что тела жертв были повешены на столбы линии электроснабжения.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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