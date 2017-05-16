Хакеры выкрали у Walt Disney Company новых «Пиратов Карибского моря»

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Бербанк (Калифорния, США), 16 мая. Неизвестные хакеры выкрали у Walt Disney Company еще не вышедшую на экраны новую часть франшизы «Пираты Карибского моря» и требуют огромный выкуп.

Как пишет «Газета.ru», в случае невыполнения требований интернет-пираты обещают выкладывать в Сеть куски ленты про приключения капитана Джека Воробья и его сотоварищей.

К слову в руководстве Walt Disney Company подтвердили факт кражи, правда, не уточнили, что это именно очередная часть «Пиратов» под названием «Мертвецы не рассказывают сказки».

Также в кинокомпании заявили, что не намерены идти на поводу злоумышленников и платить им выкуп. Как пишет американское издание The Hollywood Reporter, в Walt Disney Company активно сотрудничают с ФБР.