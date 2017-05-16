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Весь мир
Вирус WannaCry могли создать в КНДР

Вирус WannaCry могли создать в КНДР

5:27  16 Мая 2017
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Вирус WannaCry могли создать в КНДР

Вашингтон, 16 мая. К глобальной кибератаке с помощью вируса-вымогателя WannaCry может быть причастная связанная с КНДР группа хакеров. Об этом со ссылкой на экспертов компаний Symantec  и «Лаборатория Касперского» сообщает Daily Mail.

По данным издания, за атакой может стоять хакерская группа Lazarus, которую подозревают в связях с КНДР. Хакеров из Lazarus также обвиняли во взломе Центрального банка Бангладеш и в кибератаке на компанию Sony.

Ранее издание RT со ссылкой на директора Европола Роба Уэйнрайта сообщило, что жертвами масштабной кибератаки с использованием вируса-вымогателя WannaCry стали более 200 тысяч пользователей в 150 странах мира.

Алексей Громов
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