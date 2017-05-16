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Washington Post обнародовала на своих страницах мобильный главы Пентагона

Washington Post обнародовала на своих страницах мобильный главы Пентагона

5:12  16 Мая 2017
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Washington Post обнародовала на своих страницах мобильный главы Пентагона

Вашингтон, 16 мая. На днях практически каждый житель США мог лично позвонить министру обороны и задать интересующие его вопросы.

Как пишет «Газета.ru», все дело в том, одна из статей издания Washington Post сопровождалась фотографией, на которой были запечатлены Дональд Трамп и его телохранитель Кит Шиллер, в руках у которого была куча документов.

Как заметили внимательные читатели, к одной из бумаг была закреплена записка, на которой было написало «Джеймс «Бешеный пес» Мэттис» и рядом – личный мобильный главы Пентагона.

О казусе в редакцию сообщил один из читателей, репортер WP лично позвонил по указанному номеру и попал на автоответчик министра обороны Соединенных Штатов, после чего фотография была незамедлительно удалена.

Алексей Громов
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