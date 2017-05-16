Клинтон создала новую организацию для поддержки молодых политиков

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Вашингтон, 16 мая. Бывшая глава Госдепа США и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон заявил о создании новой организации «Вперед вместе» в поддержку правозащитных компаний и политических кандидатов. Об этом политик написала на своей страничке в Twitter.

«Более чем когда-либо, я верю, что участие граждан необходимо для нашей демократии. Я так вдохновлена всеми, кто готов организовывать и руководить», — написала Хиллари Клинтон о создании новой организации.

Политик уточнила, что проект призван вовлечь людей в организацию и даже мотивировать их на участие в выборах. По словам Клинтон, «Вперед вместе» также будет поддерживать выступающую за расовую справедливость Color of Change и помогающую женщинам-кандидатам организацию Emerge America.

На сайте «Вперед вместе» указано, что миссия организации заключается в продвижении прогрессивных ценностей и работе ради «лучшего будущего для грядущих поколений».