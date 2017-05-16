Дерипаска подал на Associated Press в суд за клевету

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Вашингтон, 16 мая. Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд столицы США на агентство Associated Press иск за клевету. Об этом со ссылкой на данные судебного архива сообщает ТАСС.

Согласно иску, агентством была допущена публикация материала, содержащего клевету «в прямых или косвенных заявлениях». В том числе говорится о том, что в статье Джеффа Хорвица и Чада Дея от 22 марта 2017 года, выдвигаются ложные обвинения в причастности Олега Дерипаски к «преступным деяниям и другим правонарушениям».

Напомним, ранее Associated Press опубликовало материал о том, что бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт якобы тайно работал на Олега Дерипаску с целью продвижения интересов Кремля за пределами России. Бизнесмен неоднократно опровергал эту информацию.