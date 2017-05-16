Порошенко напугали кибервойска России

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Киев, 16 мая. Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия может применить против Киева кибервойска. Об этом со ссылкой на заявление президента сообщают украинские СМИ.

«Мы видели кибервойну, когда российские кибервойска пытались повлиять на результаты выборов по всей Европе, в Соединенных Штатах Америки. Мы ожидаем, что это же они будут пытаться сделать на Украине», — цитируют заявление Петра Порошенко украинские СМИ.

Также президент Украины выразил уверенность в том, что решительность и сплоченность страны не даст России шанса достигнуть в этом успеха.

Ранее Газета.ru сообщила, что Петр Порошенко намерен провести с лидерами «Большой семерки» консультации, во время которых он собирается поднять вопрос о продлении антироссийских санкций не на шесть, а на 12 месяцев.