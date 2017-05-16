Маккейн: Президент США не должен раскрывать секреты, но имеет на это право

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Вашингтон, 16 мая. Сенатор-республиканец Джон Маккейн высказал мнение, что президенту США, конечно, не стоит раскрывать секретную информацию. Но он тут же отметил, что у главы государства все же такое право есть.

«Мы, конечно, не хотим, чтобы какой бы то ни было президент давал утечки секретной информации, но у президента есть на это право», — прокомментировал Маккейн газете Washington Post сообщение газеты о передаче Трампом Лаврову секретной информации.

Напомним, что ранее Washington Post заявила со ссылкой на анонимные источники, о том, что, якобы президент Дональд Трамп раскрыл российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову некую сверхсекретную информацию во время встречи в Овальном кабинете на прошлой неделе. Белый дом тут же назвал статью ложной, но СМИ и оппозиция в лице демократов раскритиковали Трампа в пух и прах.