Ракета Falcon-9 успешно доставила на орбиту спутник для обеспечения пассажиров самолетов Wi-Fi

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Вашингтон, 16 мая. Компания SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon-9 вывела на околоземную орбиту спутник Inmarsat-5 F4 для обеспечения пассажиров самолетов беспроводным Интернетом. Об успешном запуске корпорация сообщила в официальном микроблоге в Twitter.

Ракета стартовала с расположенного на мысе Канаверал, штат Флорида космодрома в 02.21 мск. Спутник Inmarsat-5 F4 весит 6,7 тонны, в ближайшее время он займет свое место на геостационарной орбите на высоте 35,7 тыс. км от поверхности Земли.

Quick video recap of Falcon 9 launch of Inmarsat-5 Flight 4 pic.twitter.com/W8eVUEsH6r — SpaceX (@SpaceX) May 16, 2017

Аппарат станет четвертым спутником в коммуникационной системе Global Xpress. В ее функции входит обеспечение пассажиров морских судов и авиалайнеров Wi-Fi соединением с Интернетом.