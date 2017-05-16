Ракета Falcon-9 успешно доставила на орбиту спутник для обеспечения пассажиров самолетов Wi-Fi
Вашингтон, 16 мая. Компания SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon-9 вывела на околоземную орбиту спутник Inmarsat-5 F4 для обеспечения пассажиров самолетов беспроводным Интернетом. Об успешном запуске корпорация сообщила в официальном микроблоге в Twitter.
Ракета стартовала с расположенного на мысе Канаверал, штат Флорида космодрома в 02.21 мск. Спутник Inmarsat-5 F4 весит 6,7 тонны, в ближайшее время он займет свое место на геостационарной орбите на высоте 35,7 тыс. км от поверхности Земли.
Аппарат станет четвертым спутником в коммуникационной системе Global Xpress. В ее функции входит обеспечение пассажиров морских судов и авиалайнеров Wi-Fi соединением с Интернетом.