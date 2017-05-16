СБ ООН осудил новые ракетные испытания Северной Кореи

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Нью-Йорк, 16 мая. Совбез ООН осудил очередное испытание баллистической ракеты в КНДР и пригрозил Пхеньяну новыми санкциями, если страна продолжит провокационные действия. Об этом говорится в принятом накануне заявлении членов СБ.

«Члены Совета Безопасности договорились, что продолжат внимательно следить за ситуацией и примут дальнейшие существенные меры, включая санкции», — говорится в заявлении.

Также СБ ООН потребовал не проводить новые ракетные испытания и призвал Северную Корею продемонстрировать приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, 14 мая КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты. Электронное издание Газета.ru со ссылкой на заявление официального представителя администрации президента США Шона Спайсера сообщает, что Белый дом призывает Россию и Китай помочь в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.