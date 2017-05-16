Посольство России в США не стало комментировать сообщение о передаче Трампом Лаврову секретной информации

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Вашингтон, 16 мая. Посольство России в США не комментирует сообщение СМИ о том, что Дональд Трамп поделился с главой МИД России Сергеем Лавровым секретной информацией. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря российской дипмиссии Николая Лахонина сообщает РИА Новости.

«У нас нет комментариев», — цитирует агентство слова Лахонина.

Ранее газета Washington Post опубликовала статью о том, что президент США Дональд Трамп сообщил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову секретную информацию о террористической организации «Исламское государство»* (запрещена на территории РФ). В статье СМИ ссылается на анонимные источники.

Издание Газета.ru сообщает, что в Белом доме назвали публикацию лживой. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что на встрече Трампа с Лавровым обсуждался широкий спектр вопросов, в том числе угрозы терроризма и совместная борьба с ними. Но глава Госдепа подчеркнул, что участники встречи «не обсуждали источники и методы (получения разведывательной информации) или военные операции».

* Организация запрещена на территории РФ.